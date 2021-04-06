Фёдор Емельяненко вылетел на турнир Bellator 257

Российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко, выступающий в MMA-промоушене Bellator, вылетел в США, где на следующей неделе состоится турнир Bellator 257. Об этом он сообщил в «Инстаграме».

“Вылетаем на турнир Bellator 257”, — подписал он фото. Вместе с ним на снимке стоят братья Вадим (слева) и Виктор Немковы.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Фёдора Емельяненко.

Напомним, Вадим Немков, действующий чемпион Bellator в полутяжёлой весовой категории, сразится с Филом Дэвисом на турнире Bellator 257, который пройдёт в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) в ночь с 16 на 17 апреля мск. Это будет четвертьфинал Гран-при Bellator в полутяжёлом весе. В ближайшие выходные в другом четвертьфинале сойдутся Райан Бейдер и Лиоту Мачида.

