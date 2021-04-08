Эдди Хирн рассказал, как у Диллиана Уайта сорвался бой с Нганну

Президент промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн рассказал о несостоявшемся поединке с участием британского боксёра тяжёлого веса Диллиана Уайта и действующего чемпиона UFC в тяжёлой весовой категории Фрэнсиса Нганну.

«Мне нравится Фрэнсис Нганну. Мы почти что смогли организовать поединок с Диллианом Уайтом. Но UFC закрыло тему, после того как мы провели прямой эфир без их согласия», — приводит слова Хирна BoxingScene.

По словам промоутера, он ещё не отказался от идеи организации боя Уайт — Нганну, причём в двух вариантах.

«Мне хотелось бы увидеть два поединка с участием Нганну и Уайта: один в клетке, а другой в ринге», — добавил он.

Ранее российский боксёр Мурат Гассиев назвал ошибку Александра Поветкина, которую тот допустил в реванше с Уайтом.