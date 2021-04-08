Шахбулатов: Хабиб мог бы спокойно играть на уровне РПЛ

Боец ACA Шамиль Шахбулатов оценил перспективы экс-чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова в профессиональном футболе.

«На мой взгляд, Хабиб мог бы спокойно играть на уровне РПЛ. Возможно, нужно немного потренироваться, но не думаю, что у него были бы проблемы. Если быть честным, уровень чемпионата России довольно низкий», — приводит слова Шахбулатова «RT на русском».

Хабиб Нурмагомедов неоднократно заявлял, что с детства мечтал попробовать себя в профессиональном футболе. Недавно он также посещал сборы московского «Спартака».

Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов. 19 марта 2021 года президент UFC Дана Уайт официально подтвердил, что Нурмагомедов завершил карьеру.