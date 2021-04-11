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Менеджер Власова: однозначно не согласен с решением судей. Ребята, видимо, перепутали углы

Менеджер Власова: однозначно не согласен с решением судей. Ребята, видимо, перепутали углы
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0
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Олег Богданов, менеджер боксёра Максима Власова, не согласен с раздельным решением судей (114:114, 113:115, 112:115), по результатам которого россиянин уступил представителю США Джо Смиту — младшему.

«Я однозначно не согласен с решением судей. Его можно назвать правильным, если посчитать наоборот. Ребята, по всей видимости, перепутали углы. Власов однозначно выиграл этот бой, он доминировал на протяжении практически всего поединка, уступив в нескольких раундах. Решение было ожидаемым – всё-таки бой проходил в США против американского боксёра, и они, видимо, все билеты на бой с Бетербиевым продали.

У Макса контракт с Top Rank, посмотрим, захотят ли они его выполнять. Они могут расторгнуть контракт или нет. Решение, думаю, будет принято в самое ближайшее время. А Макса при любом раскладе ждут бои из топ-15 всех рейтингов. Он показал чемпионский бой, и он должен быть чемпионом, а не Смит. Думаю, что при любом раскладе у Макса впереди большие бои», — приводит слова Богданова «Р-Спорт».

Власов уступил американцу Смиту в бою за вакантный пояс чемпиона мира по версии WBO
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