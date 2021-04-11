Власов: показал всем, что я чемпион мира. И Смит это знает

34-летний российский боксёр Максим Власов, который раздельным решением судей (114:114, 113:115, 112:115) уступил представителю США Джо Смиту — младшему в бою за вакантный титул чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии WBO, прокомментировал исход поединка.
«Это был очень жёсткий, конкурентный поединок. Я думал, что выигрываю раунды и намного его опережаю. Несмотря на агрессивный стиль Джо Смита, я шёл вперёд на протяжении всего поединка. Я был уверен в том, что обеспечил себе преимущество по раундам на карточках судей и одержу победу. Ни на одном из этапов поединка я не чувствовал, что нахожусь позади. Это была моя возможность показать всем, что я чемпион мира, и я это сделал. И Джо Смит это знает», — приводит слова Власова Boxing247.
Теперь на счету Власова 4 поражения и 45 побед в профессиональном боксе.
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