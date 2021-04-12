Чендлер заявил, что готов драться 10 июля. На этот день был намечен бой Макгрегора с Порье

Бывший чемпион Bellator в лёгком весе американец Майкл Чендлер на своей странице в «Твиттере» заявил, что готов провести бой 10 июля. На эту дату был запланирован третий поединок бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора с Дастином Порье.
Напомним, сегодня, 12 апреля, Порье обвинил Макгрегора в том, что тот не выполнил обещание пожертвовать $ 500 тыс. в его благотворительный фонд. Это заявление очень разозлило Конора. Ирландец на своей странице в «Твиттере» сообщил об отмене поединка.
«15 мая и 10 июля… Зарезервируйте», — написал Чендлер.
15 мая на UFC 262 Чендлер в бою с представителем Бразилии Чарльзом Оливейрой сразится за пояс UFC в лёгком весе, освобождённым экс-чемпионом дивизиона Хабибом Нурмагомедовым, который завершил карьеру.
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