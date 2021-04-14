Тейшейра — о бое с Блаховичем: я готов стать чемпионом UFC в полутяжёлом весе

Гловер Тейшейра прокомментировал новость о том, что 4 сентября на турнире UFC 266 он проведёт титульный бой с чемпионом UFC в полутяжёлом весе Яном Блаховичем.

«Тяжёлая работа окупается. Я очень рад и готов стать чемпионом UFC в полутяжёлом весе 4 сентября», — написал Тейшейра на своей странице в «Твиттере».

Напомним, Блахович последний раз появлялся в октагоне в марте 2021 года. На турнире UFC 259 он встретился с чемпионом лиги в среднем весе Исраэлем Адесанье, который пытался завоевать титул во второй весовой категории. Блахович победил решением судей. Это была первая для него защита титула.

Что касается Тейшейры, с января 2019 года он провёл пять боёв, ни один из которых не проиграл. В ноябре 2020 года он сабмишеном победил Тиаго Сантоса.