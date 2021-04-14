Тейшейра — о бое с Блаховичем: я готов стать чемпионом UFC в полутяжёлом весе
Гловер Тейшейра прокомментировал новость о том, что 4 сентября на турнире UFC 266 он проведёт титульный бой с чемпионом UFC в полутяжёлом весе Яном Блаховичем.
«Тяжёлая работа окупается. Я очень рад и готов стать чемпионом UFC в полутяжёлом весе 4 сентября», — написал Тейшейра на своей странице в «Твиттере».
Напомним, Блахович последний раз появлялся в октагоне в марте 2021 года. На турнире UFC 259 он встретился с чемпионом лиги в среднем весе Исраэлем Адесанье, который пытался завоевать титул во второй весовой категории. Блахович победил решением судей. Это была первая для него защита титула.
Что касается Тейшейры, с января 2019 года он провёл пять боёв, ни один из которых не проиграл. В ноябре 2020 года он сабмишеном победил Тиаго Сантоса.
Блахович проведёт титульный бой с Тейшейрой на UFC 266 в сентябре
Рекомендуем вам
- 14 апреля 2021
-
22:24
-
22:11
-
21:28
-
20:35
-
19:27
-
18:24
-
16:42
-
16:01
-
14:38
-
14:31
-
14:04
-
13:23
-
13:01
-
12:40
-
12:00
-
11:50
-
11:01
-
10:40
-
10:00
-
09:00
-
00:35
- 13 апреля 2021
-
23:37
-
22:58
-
21:24
-
20:47
-
20:16
-
19:15
-
18:48
-
17:59
-
17:11
-
16:00
-
15:30
-
15:01
-
14:01
-
13:02
Партнерский контент
Рекомендуем вам