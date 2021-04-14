Немков: хочу доказать всем, что школа Фёдора Емельяненко сильнейшая в мире

Действующий чемпион Bellator в полутяжёлой весовой категории россиянин Вадим Немков поделился ожиданиями от турнира Bellator 257, который пройдёт в ночь с 16 на 17 апреля мск в Анкасвилле (штат Коннектикут, США).

«Я хочу выиграть этот турнир. Я сейчас нахожусь в расцвете сил, у меня достаточно опыта в больших боях, я готов к этому турниру. И тот факт, что я самый молодой, сыграет за меня. Хочу доказать всем, что я чемпион. И что школа Фёдора Емельяненко сильнейшая в мире. И мы всех победим.



Я рад, что за такой краткий промежуток времени я смогу трижды защитить свой пояс, звание чемпиона мира. На мой пояс будут нацелены настоящие легенды нашего вида спорта, нашей весовой категории. И я рад такому сильному противостоянию, в ходе которого я буду доказывать, что я лучший», — сказал Немков на пресс-конференции.