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Немков: хочу доказать всем, что школа Фёдора Емельяненко сильнейшая в мире

Немков: хочу доказать всем, что школа Фёдора Емельяненко сильнейшая в мире
Бокс/ММА / Bellator 0
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Действующий чемпион Bellator в полутяжёлой весовой категории россиянин Вадим Немков поделился ожиданиями от турнира Bellator 257, который пройдёт в ночь с 16 на 17 апреля мск в Анкасвилле (штат Коннектикут, США).

«Я хочу выиграть этот турнир. Я сейчас нахожусь в расцвете сил, у меня достаточно опыта в больших боях, я готов к этому турниру. И тот факт, что я самый молодой, сыграет за меня. Хочу доказать всем, что я чемпион. И что школа Фёдора Емельяненко сильнейшая в мире. И мы всех победим.

Я рад, что за такой краткий промежуток времени я смогу трижды защитить свой пояс, звание чемпиона мира. На мой пояс будут нацелены настоящие легенды нашего вида спорта, нашей весовой категории. И я рад такому сильному противостоянию, в ходе которого я буду доказывать, что я лучший», — сказал Немков на пресс-конференции.

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