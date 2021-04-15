Порье — о ситуации с Макгрегором: я поторопился и выставил личное напоказ. Признаю ошибку

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Дастин Порье прокомментировал ситуацию с бывшим чемпионом промоушена в двух весовых категориях Конором Макгрегором. Напомним, Порье обвинил Макгрегора в том, что тот отказался от обещанного пожертвования в его благотворительный фонд.

«Я крайне увлечён благотворительностью, как вы все знаете. Я поторопился и выставил личные дела между Конором и моим фондом напоказ. Я признаю ошибку. Мы живём, мы учимся. Делать добро — это моя цель! Я чувствую, что привнёс негативную энергию и личное мнение в то, над чем так усердно работаю, что даёт людям повод улыбаться. Я возьму это на себя и продолжу борьбу. У меня впереди новая цель, и она грандиозная. Спасибо всем причастным и тем, кто поддерживает меня и разделяет мои взгляды», — написал Порье на своей странице в «Твиттере».