Настюхин проиграл Ли нокаутом в финале ONE Championship

В финале Гран-При лёгкого веса ONE Championship TNT II российский боец Тимофей Настюхин техническим нокаутом в первом раунде проиграл действующему чемпиону организации сингапурцу Кристиану Ли.
Поединок продлился 73 секунды. В стартовом отрезке Тимофей доминировал и выглядел активнее, но пошёл в неподготовленную атаку и пропустил удар в челюсть навстречу. Ли бросился на добивание, россиянин не сумел подняться с первой попытки и судья остановил бой. Тимофей был не согласен с таким решением, но формальный повод у рефери на остановку боя был.
Права на видео принадлежат One Championship. Ролик можно посмотреть на странице ONE Championship в «Инстаграме».
Настюхин потерпел пятое поражение в карьере, а Ли защитил титул чемпиона промоушена и теперь имеет серию из шести побед.
Чтобы дойти до финала, Настюхин победил американца Эдди Альвареса, становившегося обладателем чемпионских поясов UFC и Bellator.
- 15 апреля 2021
-
06:53
-
06:29
-
06:04
-
05:48
-
03:52
-
03:28
-
00:48
- 14 апреля 2021
-
23:38
-
23:12
-
22:31
-
22:24
-
22:11
-
21:28
-
20:35
-
19:27
-
18:24
-
16:42
-
16:01
-
14:38
-
14:31
-
14:04
-
13:23
-
13:01
-
12:40
-
12:00
-
11:50
-
11:01
-
10:40
-
10:00
-
09:00
-
00:35
- 13 апреля 2021
-
23:37
-
22:58
-
21:24
-
20:47