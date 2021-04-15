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Настюхин проиграл Ли нокаутом в финале ONE Championship

Настюхин проиграл Ли нокаутом в финале ONE Championship
Бокс/ММА / Прочее ММА 0
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В финале Гран-При лёгкого веса ONE Championship TNT II российский боец Тимофей Настюхин техническим нокаутом в первом раунде проиграл действующему чемпиону организации сингапурцу Кристиану Ли.

Поединок продлился 73 секунды. В стартовом отрезке Тимофей доминировал и выглядел активнее, но пошёл в неподготовленную атаку и пропустил удар в челюсть навстречу. Ли бросился на добивание, россиянин не сумел подняться с первой попытки и судья остановил бой. Тимофей был не согласен с таким решением, но формальный повод у рефери на остановку боя был.

Права на видео принадлежат One Championship. Ролик можно посмотреть на странице ONE Championship в «Инстаграме».

Настюхин потерпел пятое поражение в карьере, а Ли защитил титул чемпиона промоушена и теперь имеет серию из шести побед.

Чтобы дойти до финала, Настюхин победил американца Эдди Альвареса, становившегося обладателем чемпионских поясов UFC и Bellator.

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