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«Завтра стану бионическим!» Стерлинг завершил подготовку к операции на шее

«Завтра стану бионическим!» Стерлинг завершил подготовку к операции на шее
Бокс/ММА / UFC 0
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Чемпион UFC в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг рассказал, что завершил подготовку к операции на шее, которая необходима ему в связи с травмой межпозвоночного диска. Стерлинг испытывает проблемы с шеей на протяжении десяти лет и уже неоднократно подчёркивал, что ему необходима помощь медиков.

«Подготовка к операции завершена. Завтра стану бионическим!

У меня столько эмоций по поводу завтрашней процедуры. Я взволнован, благодарен и напуган одновременно. Раньше мне всегда приходилось накладывать пластырь на шею и выступать через боль ради моих болельщиков. Впервые это случилось, ещё когда я учился в колледже в Моррисвилле.

С тех пор симптомы постепенно ухудшались. Я испытывал боль, когда водил машину, спал, стоял или сидел. Теперь у меня мышечная слабость в левой руке. Я даже не мог сделать элементарную разминку, чтобы подготовиться к июньскому реваншу! Думаю, когда я позволил ему сделать бросок прогибом в первом раунде, моя спина не выдержала.

Бой с Яном был неудачным по сравнению с предыдущими выступлениями. Но я никогда не собирался уходить и не переставал идти вперёд, так что я могу жить с этим. Не могу дождаться, когда начну реабилитацию и докажу всем сомневающимся, кто я есть на самом деле. Октябрь наступит достаточно скоро», — написал Стерлинг на своей странице в «Инстаграме».

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