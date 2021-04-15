Тренер Нганну: Фрэнсис способен победить Тайсона Фьюри

Дьюи Купер, тренер действующего чемпиона UFC в тяжёлом весе Фрэнсиса Нганну, заявил, что боец мог бы победить чемпиона мира по боксу в тяжёлой весовой категории по версии WBC Тайсона Фьюри.

«Тайсон Фьюри на данный момент является лучшим боксёром в мире. Драться с ним будет непросто для любого тяжеловеса из-за его скорости, боксёрских навыков, хорошей защиты, уверенности в себе. Но Фрэнсис, безусловно, может бороться с любым боксёром-тяжеловесом, если потренируется какое-то время.



Он определённо мог бы победить Фьюри, потому что Фрэнсис силён. Однако в боксёрских перчатках силы у него чуть меньше, чем в перчатках MMA, потому что они весят намного меньше. Так что есть много незначительных деталей, которые имеют значение. Но он, конечно, может боксировать и в конце концов победить кого-то вроде Тайсона. Просто нужно перейти к прямому боксёрскому формату», — приводит слова Купера MMA Fighting.