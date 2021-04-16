Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Туменов: Немков — один из лучших полутяжей в мире. Если отбросить Джона Джонса

Туменов: Немков — один из лучших полутяжей в мире. Если отбросить Джона Джонса
Бокс/ММА / UFC 0
Аудио-версия:

Российский боец MMA Альберт Туменов поделился мнением о действующем чемпионе Bellator в полутяжёлом весе Вадиме Немкове, который в ночь с 16 на 17 апреля мск проведёт защиту титула в бою с Филом Дэвисом. В 2018 году Немков победил Дэвиса раздельным решением судей.

«Немков стал лучше со времени прошлого боя с Дэвисом, победил Бейдера. Как боец он в разы сильнее Дэвиса. Я не думаю, что Фил сможет что-то изменить. Все мы знаем его навыки. Если его удастся забороть в партере, он не сможет предложить ничего опасного. Думаю, Немков выиграет этот бой, возможно, даже нокаутом.

Мне кажется, если отбросить Джона Джонса, то Вадим один из 3-5 лучших полутяжей в мире. Он может стать лучшим, если перейдёт в UFC. Хотя, если он выиграет Гран-при, думаю, можно будет и так утверждать, что он лучший полутяж.

Интересный состав Гран-при: Ромеро, Рамбл, Бейдер, Андерсон. Самый опасный из них для Немкова — Бейдер. Он наиболее активный и постоянно борется. Получается, самого опасного соперника для себя Немков уже победил.

Я бы хотел посмотреть на бой россиянина с Джонсом. Если он такой же опасный, каким был раньше, это хорошая проверка для Немкова», — сказал Туменов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

Немков — Дэвис: доказать, что школа Емельяненко лучшая в мире! LIVE!
Главные подробности Гран-при Bellator в полутяжёлом весе и битвы за $ 1 млн — на «Чемпионате».
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021