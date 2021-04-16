Туменов: Немков — один из лучших полутяжей в мире. Если отбросить Джона Джонса

Российский боец MMA Альберт Туменов поделился мнением о действующем чемпионе Bellator в полутяжёлом весе Вадиме Немкове, который в ночь с 16 на 17 апреля мск проведёт защиту титула в бою с Филом Дэвисом. В 2018 году Немков победил Дэвиса раздельным решением судей.
«Немков стал лучше со времени прошлого боя с Дэвисом, победил Бейдера. Как боец он в разы сильнее Дэвиса. Я не думаю, что Фил сможет что-то изменить. Все мы знаем его навыки. Если его удастся забороть в партере, он не сможет предложить ничего опасного. Думаю, Немков выиграет этот бой, возможно, даже нокаутом.
Мне кажется, если отбросить Джона Джонса, то Вадим один из 3-5 лучших полутяжей в мире. Он может стать лучшим, если перейдёт в UFC. Хотя, если он выиграет Гран-при, думаю, можно будет и так утверждать, что он лучший полутяж.
Интересный состав Гран-при: Ромеро, Рамбл, Бейдер, Андерсон. Самый опасный из них для Немкова — Бейдер. Он наиболее активный и постоянно борется. Получается, самого опасного соперника для себя Немков уже победил.
Я бы хотел посмотреть на бой россиянина с Джонсом. Если он такой же опасный, каким был раньше, это хорошая проверка для Немкова», — сказал Туменов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.
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