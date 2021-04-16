Хамзин возвращается в клетку на RCC 9. Его ждёт бой с бразильцем Маркесом

Российский боец Ильяс Хамзин (6-2) возвращается в клетку после поражения от Бориса Медведева. На турнире RCC 9 его ждет бой против бразильского проспекта Джуниора Маркеса (9-1) — бойцы проведут трехраундовый поединок в полусреднем весе.



Хамзин дебютировал в ММА в 2018 году — бывшему кикбоксеру встречу организовал боец UFC и одноклубник Петр Ян. В первом же поединке он отметился досрочной победой, на которую потребовалось всего 60 секунд. За три года регулярных выступлений Хамзин набрался бойцовского опыта, и начались разговоры о его переходе в UFC.



Первая качественная проверка Хамзина состоялась в феврале этого года — он получил в соперники Бориса Медведева. Поединок получился очень жестким — в первом раунде Хамзин был близок к победе, но в итоге сам проиграл во втором. Сейчас ему надо забирать победу, иначе переход в сильнейшую лигу мира окажется под вопросом.



Маркес выглядит подходящим для Хамзина соперником — у них схожий рекорд, они достаточно близко идут в рейтинге FightMatrix и оба предпочитают драться в стойке. В активе бразильца восемь побед нокаутом, и он составит достойную конкуренцию российскому бойцу.



Бой состоится 3 мая в карде шоу RCC 9, который возглавит поединок Вячеслава Василевского и Вискарди Андраде. Турнир пройдет на пятитысячной арене КРК «Уралец». На арену будут допущены зрители, билеты скоро появятся в продаже.

Бой Вячеслава Василевского и Вискарди Андраде возглавит RCC 9