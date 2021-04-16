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Как завершится бой Вадим Немков — Фил Дэвис?

Как завершится бой Вадим Немков — Фил Дэвис?
Бокс/ММА / Bellator 0
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В ночь со 16 на 17 апреля мск в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) состоится турнир по смешанным единоборствам Bellator 257. В главном событии вечера сразятся действующий чемпион Bellator в полутяжёлой весовой категории, россиянин Вадим Немков и претендент на пояс Фил Дэвис.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе на тему «Как завершится бой Вадим Немков — Фил Дэвис?»

Поучаствовать в опросе можно по ссылке.

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Главные подробности Гран-при Bellator в полутяжёлом весе и битвы за $ 1 млн — на «Чемпионате».

Основной кард

Вадим Немков — Фил Дэвис
Кори Андерсон — Довлетджан Ягшимурадов
Вета Артеага — Дезире Янес
Пол Дейли — Саба Хомаси

Предварительный кард

Джулия Бадд — Даяна Сильва
Виктор Немков — Карл Альбректссон
Педро Карвальо — Джей Джей Уилсон
Сауль Роджерс — Мадс Бёрнелл
Джулиус Англикас — Грегори Миллиард
Рэймонд Дэниелс — Петер Станоник
Стив Мори — Шон Ашер
Грачик Бозинян — Демаркес Джексон
Лэнс Гибсон — Маркус Сурин

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