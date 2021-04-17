Онлайн-трансляция боя Немков — Дэвис начнётся примерно в 5:30

В ночь с 16 на 17 апреля по московскому времени в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) проходит турнир по смешанным единоборствам Bellator 257. В главном событии турнира встретятся чемпион лиги в полутяжёлом весе, россиянин Вадим Немков и экс-чемпион лиги, американец Фил Дэвис.

Ориентировочное время начала боя – 5:30 мск.

Ранее Немков и Дэвис уже встречались в 2018 году. Тогда Вадим одержал победу раздельным решением судей.

Немков проведёт первый поединок с августа 2020 года. Тогда на турнире Bellator 244 он нокаутировал Райана Бейдера и отобрал у него титул чемпиона лиги. Что касается Дэвиса, он последний раз бился в сентябре минувшего года. Тогда он раздельным решением судей победил Лиоту Мачиду.

«Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию турнира Bellator 257.