Промоутер сообщил о приостановке переговоров по организации боя Усик — Джойс

Промоутер Фрэнк Уоррен сообщил, что переговоры о проведении боя украинского боксёра Александра Усика и британца Джо Джойса были приостановлены. По словам Уоррена, это связано с тем, что пока неизвестно, состоится ли в ближайшее время бой чемпионов мира Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа.
«Пока переговоры по бою Усик — Джойс у нас на паузе. Мы ждём решения по поединку Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа. Если их бой не состоится, то Усик вернётся в качестве обязательного претендента на титул Джошуа.
Но у нас есть и план для Джойса. Он является серебряным призёром Олимпиады, но его просто ограбили. Он должен был стать чемпионом Олимпийских игр», — сказал Уоррен на YouTube-канале своей промоутерской компании.
Ранее сообщалось, что Фьюри и Джошуа проведут два боя в течение года.
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