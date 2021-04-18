Бен Аскрен: я заслужил насмешки. Меня нокаутировал Джейк Пол, это чертовски унизительно
Экс-чемпион Bellator и лиги ONE Бен Аскрен прокомментировал поражение техническим нокаутом в бою с известным YouTube-блогером Джейком Полом.
«Готов ли я к тому, что надо мной будут насмехаться? Я этого заслужил. Меня нокаутировал Джейк Пол, это чертовски унизительно. Но на самом деле мне насрать. В гостиничном номере меня ждёт пицца, я поем, вернусь домой и уже завтра буду проводить время с детьми», — сказал Аскрен после боя.
Аскрен впервые вышел на профессиональный боксёрский ринг. Бой прошёл в рамках главного поединка шоу Triller Fight Club. Удар Пола справа отправил Аскрена в тяжелый нокдаун, и рефери принял решение остановить поединок. Бой прошёл в Атланте (Джорджия, США) по правилам бокса с форматом 8 раундов по 2 минуты.
Экс-чемпион Bellator Бен Аскрен извинился за поражение в бою с блогером Джейком Полом
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