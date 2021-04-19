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А. Емельяненко оценил первый бой Харитонова на голых кулаках

А. Емельяненко оценил первый бой Харитонова на голых кулаках
Бокс/ММА / Прочее ММА 0

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко прокомментировал дебют другого бойца MMA Сергея Харитонова в поединках на голых кулаках.

В поединке супертяжёлой весовой категории Харитонов одолел представителя США Майка Кука нокаутом в первом раунде. Харитонов три раза отправлял его на настил, после третьего падения американец не успел встать за 10 секунд. Поединок был остановлен за полминуты до конца первого раунда.

«Рад за Сергея: нашёл себя, нашёл свой промоушен и свой уровень оппозиции. «Рекорд» его соперника — 0:2 — именно то, что нужно Харитоше. Джиган (известный рэпер, претендующий на бой с Емельяненко. — Прим. «Чемпионата») бы их обоих в первом раунде спать отправил», — приводит слова Емельяненко издание «Всепроспорт».

А. Емельяненко отреагировал на слова Джигана, который запросил 50 млн рублей за бой с ним
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