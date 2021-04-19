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13-летнего сына Рамзана Кадырова атаковали в «Инстаграме» после его спорной победы

13-летний Адам Кадыров, сын главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, оказался под огнём критики после того, как одержал спорную победу на турнире по боксу под названием «Время Легенд 6: Специальная операция». Соперником Кадырова-младшего был Аслан Баттиров.

Соперники приступили к обмену ударами во втором раунде, в ходе которого рефери неожиданно остановил бой и начал 10-секундный отсчёт, хотя никто из боксёров не был в нокдауне. Вскоре секунданты Баттирова выбросили белое полотенце, и Кадырову присудили победу техническим нокаутом. Рефери поднял Адаму руку, после чего ему вручили пояс.

Вот что написали подписчики под одним из постов Кадырова-младшего в «Инстаграме»:

«Хорошо подрался с Баттировым в подстановке, самому не стыдно?»

«Ну и кто ты после боя с Баттировым?»

«Спасибо за мощный бой, ты держался до последнего, но в итоге обосрался! Скажи спасибо своему отцу!»

«Самая позорная победа, лучше проиграть, чем такую победу иметь».