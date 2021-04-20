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Харитонов отреагировал на слова А. Емельяненко о его первом бое на голых кулаках

Харитонов отреагировал на слова А. Емельяненко о его первом бое на голых кулаках
Бокс/ММА / Brave/PFL/Прочие ММА 0
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Российский боец MMA Сергей Харитонов прокомментировал критику в свой адрес со стороны Александра Емельяненко. Ранее Емельяненко, комментируя дебют Харитонова в поединке на голых кулаках, посмеялся над уровнем его соперника.

«Я даже комментировать это не хочу. Я делаю свою работу, выступаю, и мне неважно, кто и что говорит. Всегда будут критики, всегда будут завистники, так что у меня всё отлично, всё продолжается. Впереди много громких ярких боёв. Меня это нисколько не задело», — рассказал Харитонов в интервью YouTube-каналу Александра Лютикова.

В поединке супертяжёлой весовой категории Харитонов одолел представителя США Майка Кука нокаутом в первом раунде. Харитонов три раза отправлял его на настил, после третьего падения американец не успел встать за 10 секунд. Поединок был остановлен за полминуты до конца первого раунда.

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