Харитонов отреагировал на слова А. Емельяненко о его первом бое на голых кулаках

Российский боец MMA Сергей Харитонов прокомментировал критику в свой адрес со стороны Александра Емельяненко. Ранее Емельяненко, комментируя дебют Харитонова в поединке на голых кулаках, посмеялся над уровнем его соперника.
«Я даже комментировать это не хочу. Я делаю свою работу, выступаю, и мне неважно, кто и что говорит. Всегда будут критики, всегда будут завистники, так что у меня всё отлично, всё продолжается. Впереди много громких ярких боёв. Меня это нисколько не задело», — рассказал Харитонов в интервью YouTube-каналу Александра Лютикова.
В поединке супертяжёлой весовой категории Харитонов одолел представителя США Майка Кука нокаутом в первом раунде. Харитонов три раза отправлял его на настил, после третьего падения американец не успел встать за 10 секунд. Поединок был остановлен за полминуты до конца первого раунда.
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