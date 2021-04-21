Глава парламента Чечни отреагировал на спорную победу 13-летнего сына Кадырова

Председатель парламента Чеченской Республики Магомед Даудов сообщил, что 13-летний Адам Кадыров, сын главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, готов дать реванш Аслану Биттирову.
Напомним, Кадыров-младший и Биттиров провели бой, приступив во втором раунде к мощному обмену ударами. Рефери неожиданно остановил бой и начал 10-секундный отсчёт, хотя никто из боксёров не был в нокдауне. Вскоре секунданты Биттирова выбросили белое полотенце, и Кадырову присудили спорную победу техническим нокаутом. Рефери поднял Адаму руку, после чего ему вручили пояс.
«Хочу сообщить, что мой дорогой племянник Адам заявил о готовности в любое время провести повторный бой. А я знаю, что он слова на ветер не бросает», — приводит слова Даудова «Чечня сегодня».
По его словам, правила любительского бокса среди детей отличаются от поединков, на которых выступают профессионалы.
«Нокдаун отсчитывают, когда видят, что боец получил тяжёлый удар. А по словам рефери данного поединка, он начал отсчитывать потому, что по глазам Биттирова понял, что тот потерял концентрацию. А когда секундант выбросил полотенце — соответственно, принял решение остановить бой.
По поводу этого боя выступили уважаемые и известные судьи. Все они отмечают, что в данной ситуации рефери повëл себя профессионально, так как самое главное — здоровье детей, тем более в этой возрастной категории», — добавил он.
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