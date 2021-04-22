Побережец: Джонсон настолько сильно меня оценивает, что готовился к бою со мной с Нганну

Украинский боец Дмитрий Побережец рассказал, как готовился к бою с Тони Джонсоном за титул чемпиона ACA.
«Готовиться к бою пришлось в непростых условиях. После того, как начался локдаун и позакрывали залы, пришлось перебраться на свежий воздух. Ездили на тренажёры и восполняли силовую подготовку. Подготовка была очень серьёзная и тяжёлая. Мы понимали, с чем можем столкнуться и насколько большую и эффективную нагрузку надо давать организму, чтоб добиться результата. Спасибо моим тренерам Николаю Бортнику, Виктору Чепурову, спасибо тем, кто помог в нашем продвижении к бою за титул чемпиона АСА.
Готовность к бою отличная, эмоциональный настрой — позитивный. Мотивирует очень сильно то, что это бой за титул чемпиона ACA. Несмотря на короткий срок выступления в лиге, этот путь был длинный, как путь любого спортсмена, который идёт к своей цели.
Джонсон неплохо бьёт и прекрасно борется, нужно опасаться его борьбы, не контактировать в его борцовском положении. Не буду раскидываться словами о том, что мы нарабатывали. Победит сильнейший. Преимущество Джонсона в том, что он провёл свой тренировочный лагерь с обладателем пояса UFC Фрэнсисом Нганну. Есть одна из позитивных нот — видимо, настолько сильно он меня оценивает, что поехал готовиться к бою со мной с Нганну!» — приводит слова Побережца пресс-служба ACA.
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