Рамзан Кадыров высказался о спорной победе своего 13-летнего сына на турнире по боксу

Президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров в эфире в «Инстаграме» высказался о спорной победе своего 13-летнего сына Адама на турнире по боксу.

В начале эфира Кадыров в шутку спросил сына, откуда у того деньги на договорные турниры, а затем назвал новости о произошедшем «чёрным пиаром».

«Если судья видит, что удар пришёлся в глаз, он должен остановить бой. Без разницы, мой это сын или нет», — приводит слова Кадырова BBC.

Напомним, Кадыров-младший дрался с Асланом Биттировым, во втором раунде они приступили к мощному обмену ударами. Рефери неожиданно остановил бой и начал 10-секундный отсчёт, хотя никто из боксёров не был в нокдауне. Вскоре секунданты Биттирова выбросили белое полотенце, и Кадырову присудили спорную победу техническим нокаутом. Рефери поднял Адаму руку, после чего ему вручили пояс.