«Тренер, я скучаю по тебе». Нурмагомедов опубликовал ироничный пост в «Инстаграме»

32-летний бывший чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов опубликовал ироничный пост в социальной сети «Инстаграм», адресованный мексиканскому тренеру по смешанным единоборствам и основателю зала MMA – Хавьеру Мендесу.
«Тренер, я скучаю по тебе. Не знаю, как ты))))» — гласит пост Нурмагомедова в «инстаграме».
Соответствующий пост доступен на официальной странице Хабиба Нурмагомедова в «Инстаграме».
Спустя некоторое время комментарий оставил и бывший менеджер Хабиба – Али-Абдель Азиз, который написал: «Чемпион навсегда».
В октябре 2020 года 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов. 19 марта 2021 года президент UFC Дана Уайт официально подтвердил, что Нурмагомедов завершил карьеру.
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