Напарник Макгрегора: я побью Нганну в уличной драке насмерть

Американский боец смешанных единоборств Диллон Дэнис, выступающий в MMA-промоушене Bellator, заявил, что побил бы действующего чемпиона UFC в тяжёлом весе Фрэнсиса Нганну в уличной драке. Дэнис, выступающий в полусредней весовой категории, входит в команду бывшего чемпиона UFC в двух дивизионах Конора Макгрегора.
«Я могу выжить после его удара. Я очень хорош в том, что касается способности перенести шторм. Он такой парень… Он быстр, но в уличной драке насмерть, если уж кто-то должен умереть, я побью его.
Джиу-джитсу? Да ладно, это шутка. В схватке по джиу-джитсу я уложу его прямо сейчас, даже пьяный. Он ужасен в партере», — приводит слова Дэниса Low Kick MMA.
Напомним, Дэнис был активным участником скандальной истории с Макгрегором и бывшим чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым в октябре 2018 года. Он нанёс несколько ударов россиянину во время всеобщей потасовки после победы Хабиба над Конором.
- 23 апреля 2021
-
10:02
-
09:13
-
09:00
-
08:31
-
06:50
-
02:27
-
02:15
-
00:38
-
00:29
-
00:29
- 22 апреля 2021
-
23:19
-
22:41
-
21:39
-
20:47
-
18:11
-
17:16
-
16:10
-
15:38
-
15:00
-
14:10
-
14:06
-
13:00
-
12:36
-
12:00
-
11:02
-
10:01
-
09:00
-
06:57
-
05:50
-
02:08
- 21 апреля 2021
-
23:07
-
21:17
-
19:27
-
18:03
-
17:56