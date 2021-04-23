Напарник Макгрегора: я побью Нганну в уличной драке насмерть

Американский боец смешанных единоборств Диллон Дэнис, выступающий в MMA-промоушене Bellator, заявил, что побил бы действующего чемпиона UFC в тяжёлом весе Фрэнсиса Нганну в уличной драке. Дэнис, выступающий в полусредней весовой категории, входит в команду бывшего чемпиона UFC в двух дивизионах Конора Макгрегора.

«Я могу выжить после его удара. Я очень хорош в том, что касается способности перенести шторм. Он такой парень… Он быстр, но в уличной драке насмерть, если уж кто-то должен умереть, я побью его.

Джиу-джитсу? Да ладно, это шутка. В схватке по джиу-джитсу я уложу его прямо сейчас, даже пьяный. Он ужасен в партере», — приводит слова Дэниса Low Kick MMA.

Напомним, Дэнис был активным участником скандальной истории с Макгрегором и бывшим чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым в октябре 2018 года. Он нанёс несколько ударов россиянину во время всеобщей потасовки после победы Хабиба над Конором.

