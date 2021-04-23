Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Напарник Макгрегора: я побью Нганну в уличной драке насмерть

Напарник Макгрегора: я побью Нганну в уличной драке насмерть
Бокс/ММА / UFC 0
Аудио-версия:

Американский боец смешанных единоборств Диллон Дэнис, выступающий в MMA-промоушене Bellator, заявил, что побил бы действующего чемпиона UFC в тяжёлом весе Фрэнсиса Нганну в уличной драке. Дэнис, выступающий в полусредней весовой категории, входит в команду бывшего чемпиона UFC в двух дивизионах Конора Макгрегора.

«Я могу выжить после его удара. Я очень хорош в том, что касается способности перенести шторм. Он такой парень… Он быстр, но в уличной драке насмерть, если уж кто-то должен умереть, я побью его.

Джиу-джитсу? Да ладно, это шутка. В схватке по джиу-джитсу я уложу его прямо сейчас, даже пьяный. Он ужасен в партере», — приводит слова Дэниса Low Kick MMA.

Напомним, Дэнис был активным участником скандальной истории с Макгрегором и бывшим чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым в октябре 2018 года. Он нанёс несколько ударов россиянину во время всеобщей потасовки после победы Хабиба над Конором.

Усман: я предложил Макгрегору титульный бой. Это было бы жестокое избиение
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021