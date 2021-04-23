Промоутер Усика предположил, при каком условии Владимир Кличко вернётся на ринг

Генеральный директор промоутерской компании K2 Promotions Ukraine Александр Красюк, представляющий интересы бывшего абсолютного чемпиона мира в тяжёлом весе Александра Усика, рассказал, в каком случае, по его мнению, 45-летний Владимир Кличко вернётся на ринг. По словам Красюка, Кличко может заинтересовать второй бой с действующим чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри.
«Единственное, что может теоретически помешать, — это отсутствие опыта в течение многих лет. Но Виталий Кличко вернулся после четырёх лет перерыва сразу в титульном бою и победил.
Для спортсмена с таким опытом, с таким пониманием процессов, я думаю, возвращение не проблема. Тем более что есть незаконченное дело: второй бой Фьюри — Кличко так и не состоялся. Я думаю, такая возможность смогла бы мотивировать Владимира снова выйти в ринг. Но это лишь мои собственные догадки», — рассказал Красюк в интервью YouTube-каналу Sportarena.
В ноябре 2015 года Фьюри победил Кличко единогласным решением судей.
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