Конор Макгрегор готов подняться в полусредний вес и подраться с Камару Усманом

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор заявил, что готов подняться в полусредний вес и подраться с действующим обладателем пояса Камару Усманом. Однако, по словам ирландца, это произойдёт не раньше 2022 года.

«Теперь Усман копирует даже мои удары. Подерусь ли я с этим парнем на каком-то этапе? Думаю, да. Он не может копировать мои слова и удары и не получить за это. Мне нравится полусредний вес. Скоро он станет моим. Дайте мне завершить год в своей весовой категории, а потом я поднимусь», — написал Конор на своей странице в «Твиттере».

Сегодня, 25 апреля, Усман защитил пояс в бою с Хорхе Масвидалем на турнире UFC 261. Во втором раунде Камару нанёс сопернику жёсткий удар, после чего Масвидаль упал без сознания на настил.

10 июля Макгрегор проведёт третий бой с Дастином Порье.