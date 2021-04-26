Источник: идея боя между Пакьяо и Кроуфордом окончательно умерла
Бой между 42-летним бывшим чемпионом мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо и 33-летним американским абсолютным чемпионом мира в первом полусреднем весе Теренсом Кроуфордом не состоится. Об этом сообщает журналист The Athletic Майк Коппингер в «Твиттере».
Изначально, бой был запланирован на 5 июня этого года, но идея о его проведении окончательно умерла. Источник отмечает, что в какой-то момент стороны могут вновь вернуться к обсуждениям, но пока этого не происходит.
Ранее сообщалось, что Пакьяо готов провести поединок с любым из чемпионов дивизиона. За бой с Кроуфордом он запросил $ 40 млн.
Напомним, Пакьяо в последний раз появлялся на ринге в июле 2019 года. Тогда он победил Кита Турмана.
Пакьяо согласится на бой с Кроуфордом за $ 40 млн
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