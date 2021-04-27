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Диллиан Уайт объявил о желании подраться с Нганну

Диллиан Уайт объявил о желании подраться с Нганну
Бокс/ММА / UFC 0

Британский боксёр Диллиан Уайт, выступающий в тяжёлой весовой категории, заявил, что желает провести поединок с действующим чемпионом UFC в тяжёлом дивизионе Фрэнсисом Нганну.

«Если Нганну захочет драться завтра — я буду драться с ним завтра.

Хочется, чтобы это было справедливо и по всем правилам. Я знаю, что некоторые другие боксёры хотят драться с парнями из MMA. Уверен, я в состоянии побить его в обоих стилях: как в MMA, так и в боксе. Не считаю, что он представляет собой что-то особенное», — приводятся слова Уайта на сайте телеканала Sky Sports.

На счету 33-летнего Диллиана Уайта 28 побед и два поражения в профессиональном боксе. У 34-летнего Фрэнсиса Нганну 16 побед и три поражения в смешанных единоборствах.

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