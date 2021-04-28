Менеджер Магомедшарипова прокомментировал исключение Забита из рейтинга UFC

Али Абдель-Азиз, менеджер российского полулегковеса Забита Магомедшарипова, прокомментировал исключение подопечного из рейтинга бойцов организации.
«Забит четыре раза готовился к поединку с Яиром Родригесом, а Яир четыре раза снимался с боя. Все эти рейтинги на самом деле ничего не значат.
Забит хочет драться только за титул, и я думаю, что он этого заслуживает. Он идёт на серии из шести побед, такой серии нет ни у кого в дивизионе. Думаю, если UFC даст ему победителя титульного поединка, он будет драться. Другие бои для него не имеют смысла», — рассказал Абдель-Азиз в интервью YouTube-каналу The Schmo.
Предполагается, что соответствующее решение было принято из-за того, что Магомедшарипов слишком долго не выходил в октагон. Напомним, последний на данный момент поединок Забита состоялся в ноябре 2019 года. Тогда на турнире в Москве он решением судей победил Келвина Каттара. На счету 30-летнего Магомедшарипова 18 побед и одно поражение в смешанных единоборствах.
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