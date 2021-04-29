В Bellator предложили Фёдору Емельяненко варианты соперников
Президент Bellator Скотт Кокер рассказал, что организация предложила легендарному российскому бойцу смешанных единоборств Фёдору Емельяненко выбрать себе соперника на следующий поединок.
«Да, мы говорили с Фёдором три дня назад о соперниках. Предложили Емельяненко варианты оппонентов, сейчас он должен переговорить со своим тренером. Думаю, мы сможем анонсировать что-либо уже 7 мая. Так или иначе, новости должны быть в ближайшее время», — приводит слова Кокера ТАСС.
Фёдор Емельяненко не появлялся в октагоне с декабря 2019 года, после того как нокаутировал американца Куинтона Джексона. Всего на счету российского спортсмена 46 боёв в MMA, в которых он одержал 39 побед и потерпел шесть поражений, ещё один поединок признали несостоявшимся.
Рекомендуем вам
- 29 апреля 2021
-
07:18
-
00:37
- 28 апреля 2021
-
23:34
-
22:30
-
22:18
-
20:55
-
20:48
-
19:56
-
19:16
-
18:02
-
17:19
-
16:29
-
16:00
-
15:02
-
14:43
-
14:29
-
13:01
-
12:03
-
11:44
-
11:02
-
10:00
-
09:55
-
09:24
-
09:17
-
09:00
-
08:33
-
07:23
-
03:49
-
00:18
- 27 апреля 2021
-
23:33
-
23:23
-
22:39
-
21:23
-
20:50
-
19:33
Партнерский контент
Рекомендуем вам