В Bellator предложили Фёдору Емельяненко варианты соперников

Президент Bellator Скотт Кокер рассказал, что организация предложила легендарному российскому бойцу смешанных единоборств Фёдору Емельяненко выбрать себе соперника на следующий поединок.

«Да, мы говорили с Фёдором три дня назад о соперниках. Предложили Емельяненко варианты оппонентов, сейчас он должен переговорить со своим тренером. Думаю, мы сможем анонсировать что-либо уже 7 мая. Так или иначе, новости должны быть в ближайшее время», — приводит слова Кокера ТАСС.

Фёдор Емельяненко не появлялся в октагоне с декабря 2019 года, после того как нокаутировал американца Куинтона Джексона. Всего на счету российского спортсмена 46 боёв в MMA, в которых он одержал 39 побед и потерпел шесть поражений, ещё один поединок признали несостоявшимся.

