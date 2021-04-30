«А если кто-то умрёт?» Сауль Альварес раскритиковал бой Мейвезера и Логана Пола

Действующий чемпион мира по боксу во втором среднем весе по версиям WBA и WBC Сауль Альварес прокомментировал новость о том, что бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер сразится с YouTube-блогером Логаном Полом 6 июня.
«Это бессмысленный поединок, просто выставочный бой для заработка денег. Это тупость.
Людям выдают боксёрские лицензии, хотя они не боксёры. А если кто-то умрёт? Это же не футбол, тут могут и убить. Почему лицензии выдают людям, которые ни одного удара в жизни не нанесли?» — приводит слова Альвареса Talksport.
Ранее сообщалось, что в соответствии с условиями Мейвезер на взвешивании должен уложиться в 160 фунтов (72,5 кг), а Пол — в 190 фунтов (86,2 кг).
44-летний Мейвезер начал боксёрскую карьеру в 1996 году. В последнем бою в августе 2017 года он победил бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора, нокаутировав его в 10-м раунде.
26-летний Пол дебютировал на ринге в ноябре 2019 года, проиграв блогеру KSI раздельным решением судей. На канал Пола в YouTube подписано более 20 млн пользователей.
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