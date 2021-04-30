Президент UFC раскрыл причину увольнения ветерана лиги Диего Санчеса

Президент UFC Дана Уайт рассказал, по какой причине был уволен ветеран полусреднего дивизиона американец Диего Санчес.
В разговоре с ESPN Уайт отметил, что ранее главный тренер Санчеса запросил медицинские документы подопечного за его 15-летнюю карьеру. Это вызвало у руководства промоушена подозрения. Представители UFC попросили штаб Санчеса гарантировать отсутствие у бойца проблем со здоровьем, на что получили отказ.
Адвокат спортсмена уточнил, что Санчес не прошёл необходимое неврологическое обследование. В связи с этим контракт с Санчесом был расторгнут.
8 мая 39-летний Санчес должен был провести поединок на турнире с Дональдом Серроне, однако вчера, 29 апреля, сообщил, что снимается с боя.
За всю карьеру в смешанных единоборствах Санчес одержал 30 побед и потерпел 13 поражений.
- 30 апреля 2021
-
23:19
-
22:43
-
20:22
-
19:09
-
18:37
-
17:19
-
16:02
-
15:01
-
13:53
-
13:01
-
11:00
-
10:28
-
09:05
-
07:40
-
07:29
-
06:18
-
00:39
-
00:34
-
00:20
- 29 апреля 2021
-
23:32
-
22:09
-
21:10
-
19:51
-
18:01
-
17:08
-
17:05
-
16:15
-
15:36
-
15:01
-
14:06
-
13:04
-
12:00
-
11:35
-
11:02
-
10:10