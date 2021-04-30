Президент UFC раскрыл причину увольнения ветерана лиги Диего Санчеса

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Президент UFC Дана Уайт рассказал, по какой причине был уволен ветеран полусреднего дивизиона американец Диего Санчес.

В разговоре с ESPN Уайт отметил, что ранее главный тренер Санчеса запросил медицинские документы подопечного за его 15-летнюю карьеру. Это вызвало у руководства промоушена подозрения. Представители UFC попросили штаб Санчеса гарантировать отсутствие у бойца проблем со здоровьем, на что получили отказ.

Адвокат спортсмена уточнил, что Санчес не прошёл необходимое неврологическое обследование. В связи с этим контракт с Санчесом был расторгнут.

8 мая 39-летний Санчес должен был провести поединок на турнире с Дональдом Серроне, однако вчера, 29 апреля, сообщил, что снимается с боя.

За всю карьеру в смешанных единоборствах Санчес одержал 30 побед и потерпел 13 поражений.