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ESPN опубликовал рейтинг лучших действующих бойцов MMA. Ян – на 10-й строчке

ESPN опубликовал рейтинг лучших действующих бойцов MMA. Ян – на 10-й строчке
Бокс/ММА / UFC 0

ESPN представил рейтинг лучших действующих бойцов смешанного стиля (MMA) без учёта весовых категорий.

По мнению журналистов, возглавил рейтинг чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман. На втором месте расположился Джон Джонс, который, в свою очередь, является лучшим бойцом, согласно рейтингу UFC. Третью строчку занимает Исраэль Адесанья, удерживающий пояс чемпиона UFC в среднем весе.

За ними расположились Фрэнсис Нганну, Александр Волкановски, Ян Блахович, Дейвисон Фигейреду, Дастин Порье и Макс Холлоуэй. Десятую строчку рейтинга разделили российский боец Пётр Ян и Роберт Уиттакер.

Отметим, действующий чемпион UFC в легчайшем весе американец Алдджэмейн Стерлинг в рейтинг лучших включён не был.

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