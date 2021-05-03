ESPN опубликовал рейтинг лучших действующих бойцов MMA. Ян – на 10-й строчке
ESPN представил рейтинг лучших действующих бойцов смешанного стиля (MMA) без учёта весовых категорий.
По мнению журналистов, возглавил рейтинг чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман. На втором месте расположился Джон Джонс, который, в свою очередь, является лучшим бойцом, согласно рейтингу UFC. Третью строчку занимает Исраэль Адесанья, удерживающий пояс чемпиона UFC в среднем весе.
За ними расположились Фрэнсис Нганну, Александр Волкановски, Ян Блахович, Дейвисон Фигейреду, Дастин Порье и Макс Холлоуэй. Десятую строчку рейтинга разделили российский боец Пётр Ян и Роберт Уиттакер.
Отметим, действующий чемпион UFC в легчайшем весе американец Алдджэмейн Стерлинг в рейтинг лучших включён не был.
«Ты это начал». Пётр Ян высказался о дисквалификации Ранды Маркос, Стерлинг отреагировал
Рекомендуем вам
- 3 мая 2021
-
09:01
-
08:04
-
05:43
-
00:36
- 2 мая 2021
-
23:50
-
22:58
-
21:59
-
20:38
-
19:59
-
18:27
-
17:29
-
16:51
-
15:46
-
14:57
-
12:36
-
11:22
-
11:00
-
10:37
-
10:21
-
10:15
-
09:40
-
08:56
-
08:28
-
08:15
-
07:35
-
07:21
-
07:12
-
07:08
-
06:59
-
06:49
-
06:17
-
05:40
-
05:28
-
05:01
-
02:08
Партнерский контент
Рекомендуем вам