Артём Лобов: ничего хорошего в Советском Союзе не было

Бывший боец UFC Артём Лобов поделился воспоминаниями о детстве в СССР. По словам Лобова, у него остались негативные воспоминания от жизни в Советском Союзе. Он родился в Нижнем Новгороде, но живёт в Ирландии и представляет эту страну.

«Я в детстве серьёзно болел туберкулёзом, целый год лежал в больнице один, когда мне было два года. Мама работала в другом городе и могла приезжать ко мне только раз в две недели. Моя жизнь была в опасности. Это был 1988 год. В больнице были ужасные условия, там постоянно все воровали. Я даже прятал ботинки под подушку, чтобы их не украли.

Самое обидное, что у меня в больнице украли любимую игрушку! Я её долго хотел, на неё приходилось копить. Это была моя единственная родная частичка из дома в госпитале, которую сразу же украли. Это я хочу сказать тем, кто ностальгирует по Советскому Союзу. При хорошей жизни у больного ребенка не воруют игрушки. Ничего хорошего там не было, это я вам скажу точно», — сказал Лобов в интервью YouTube-каналу «От души в душу».