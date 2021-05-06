Ковингтон обвинил Порье в мошенничестве с благотворительным фондом

Американский боец MMA Колби Ковингтон, выступающий в UFC в полусредней весовой категории, обвинил в мошенничестве бывшего временного чемпиона UFC в лёгком весе Дастина Порье. По мнению Ковингтона, Порье использует свой благотворительный фонд как прикрытие, чтобы снизить налоговую ставку.

«Дастин Порье ужасен. Он просто мусор. Я тренировался с ним, и он полный мешок. И да, если говорить о Дастине, я считаю, что его бой (с Конором Макгрегором. — Прим. «Чемпионата») следует отменить.

Макгрегор попытался вывести его на чистую воду, он же прикрывается благотворительностью, чтобы делать деньги. Это же ради списания налогов. Он не тратит эти деньги на детей. Он понимает, что Конор знает: Дастин — мошенник», — цитирует Ковингтона BJPenn.