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Фьюри предсказал поражение Альвареса от Сондерса

Фьюри предсказал поражение Альвареса от Сондерса
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC британец Тайсон Фьюри предположил, что обладатель поясов во втором среднем весе по версиям WBA и WBC Сауль Канело Альварес потерпит поражение в поединке с чемпионом мира по версии WBO во втором среднем весе Билли Джо Сондерсом. Бой Альварес — Сондерс состоится в ближайшие выходные.

«Билли Джо – тот человек, который победит Канело. Вы увидите что-то новое в его исполнении. Посмотрим, что о нём скажут после победы над Альваресом. Не знаю деталей, но это будет классный бой.

Предполагаю, Сондерс победит единогласным решением судей, а может, бой остановят в поздних раундах. Единственное, чего я прошу, — честное судейство», — цитирует Фьюри The Ring.

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