Гольцов по прозвищу Русский богатырь одержал победу техническим нокаутом на турнире PFL 3

В ночь с 6 на 7 мая по московскому времени в Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси, США) проходит третий турнир регулярного сезона Professional Fighters League — PFL 3.



В предварительном карде в тяжёлой весовой категории состоялся бой 30-летнего российского спортсмена смешанных единоборств Дениса Гольцова по прозвищу Русский богатырь, которому противостоял 32-летний представитель США Мухаммед ДеРиз.



Уже в самом начале поединка Гольцов провёл неплохую серию ударов ногами, каждый из которых пробивал защиту американца и едва ли не отправлял на настил. За минуту до конца дебютного раунда россиянин перевёл бой в партер и успешно наносил удар за ударом в область головы ДеРизу, что и послужило причиной остановки боя со стороны рефери и досрочной победы Гольцова техническим нокаутом.

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Напомним, что в главном событии вечера состоится громкое возвращение легендарного ветерана ММА Фабрисиу Вердума. В дебютном поединке в промоушене его соперником станет малоизвестный бразилец Ренан Феррейра с рекордом 6-2.