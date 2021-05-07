Чемпионка UFC Шевченко показала фото в откровенном купальнике. Хэлли Берри отреагировала

Действующая чемпионка UFC в женском наилегчайшем весе Валентина Шевченко опубликовала на своей странице в «Инстаграме» фотографию, на которой она позирует в откровенном купальнике.
«Для меня большая честь, что я одна из сильнейших спортсменок мира по версии Sports Illustrated», — подписала она фото.
На пост отреагировала известная голливудская актриса и режиссёр Хэлли Берри.
«Да, ты именно такая», — написала она в комментариях.
Фото: https://www.instagram.com/p/COiHpoKJCP5/
33-летняя Валентина Шевченко выступает в смешанных единоборствах с 2003 года. На счету спортсменки 21 победа и три поражения в 24 боях в MMA.
Ранее сообщалось, что Валентина Шевченко и чемпионка UFC в двух весовых категориях бразильянка Аманда Нуньес снялись в фильме Хэлли Берри.
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