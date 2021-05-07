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Мейвезер отреагировал на слова Альвареса. Тот заявил, что победил бы Флойда на пике формы

Мейвезер отреагировал на слова Альвареса. Тот заявил, что победил бы Флойда на пике формы
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер прокомментировал слова обладателя поясов во втором среднем весе по версиям WBA и WBC мексиканца Сауля Канело Альвареса, который недавно заявил, что на пике формы победил бы американца. В сентябре 2013 года Мейвезер победил Альвареса решением судей, им было тогда 36 и 23 года соответственно.

«То, что Канело так сказал, — безумие. Когда он со мной дрался, он был на пике формы, я же был тогда уже стариком. Я уже не был тогда на пике формы», — приводит слова Мейвезера издание Boxing News and Views.

На счету Флойда Мейвезера 50 побед в 50 поединках на профессиональном ринге. У Сауля Альвареса 55 побед, одно поражение и две ничьи.

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