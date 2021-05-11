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В UFC показали промо-видео к бою Оливейра — Чендлер

В UFC показали промо-видео к бою Оливейра — Чендлер
Бокс/ММА / UFC 0

В промоушене UFC представили промо-видео к титульному поединку с участием бразильца Чарльза Оливейры и американца Майкла Чендлера, которые в ближайшие выходные на турнире UFC 262 оспорят пояс в лёгком весе.

UFC 262: Оливейра — Чендлер. Отчаянная схватка за пояс Хабиба Нурмагомедова! LIVE!
Трон лёгкого веса свободен. Подробности ивента с историческим титульным боем и возвращением Фергюсона — на «Чемпионате».

Также в основном карде выступят Тони Фергюсон и Бенейл Дариуш. Предлагаем вашему вниманию полный кард турнира UFC 262.

Основной кард

Чарльз Оливейра – Майкл Чендлер
Тони Фергюсон – Бенейл Дариуш
Мэтт Шнель – Роджерио Бонторин
Кэтлин Чукагян – Вивиан Араужу
Эдсон Барбоса – Шейн Бургос

Предварительный кард

Роналдо Соуза – Андре Мунис
Ландо Ванната – Майк Гранди
Андреа Ли – Антонина Шевченко
Джейми Пикет – Джордан Райт
Джина Мазани – Присцила Кашоэйра
Кевин Агилар – Такер Лутц
Кристос Гиагос – Шон Сориано

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