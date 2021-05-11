В UFC показали промо-видео к бою Оливейра — Чендлер

В промоушене UFC представили промо-видео к титульному поединку с участием бразильца Чарльза Оливейры и американца Майкла Чендлера, которые в ближайшие выходные на турнире UFC 262 оспорят пояс в лёгком весе.

UFC 262: Оливейра — Чендлер. Отчаянная схватка за пояс Хабиба Нурмагомедова! LIVE! Трон лёгкого веса свободен. Подробности ивента с историческим титульным боем и возвращением Фергюсона — на «Чемпионате».

Также в основном карде выступят Тони Фергюсон и Бенейл Дариуш. Предлагаем вашему вниманию полный кард турнира UFC 262.

Основной кард

Чарльз Оливейра – Майкл Чендлер

Тони Фергюсон – Бенейл Дариуш

Мэтт Шнель – Роджерио Бонторин

Кэтлин Чукагян – Вивиан Араужу

Эдсон Барбоса – Шейн Бургос

Предварительный кард

Роналдо Соуза – Андре Мунис

Ландо Ванната – Майк Гранди

Андреа Ли – Антонина Шевченко

Джейми Пикет – Джордан Райт

Джина Мазани – Присцила Кашоэйра

Кевин Агилар – Такер Лутц

Кристос Гиагос – Шон Сориано