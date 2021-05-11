Чендлер рассказал, за кого будет болеть в бою Макгрегор — Порье

Претендент на пояс UFC в лёгкой весовой категории Майкл Чендлер заявил, что желает победы бывшему чемпиону промоушена в двух весовых категориях Конору Макгрегору в его поединке с бывшим временным чемпионом в лёгком весе Дастином Порье.
В ближайшие выходные Чендлер сразится за пояс UFC в лёгком весе, который освободил Хабиб Нурмагомедов, с Чарльзом Оливейрой. Что касается Макгрегора, то его третий поединок с Порье пройдёт в июле.
«Конечно, я стремлюсь к поединку с победителем пары Макгрегор — Порье. Бизнесмен внутри меня желает победы Конору. Но сейчас многое зависит от моего выступления 15 мая.
Я и как фанат ММА хотел бы, чтобы Конор вернулся с победой после сокрушительного поражения. Это была бы красивая история с отличным сюжетом», — приводит слова Чендлера MMAJunkie.
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