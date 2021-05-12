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В UFC показали промо-видео к бою Фергюсон — Дариуш

В UFC показали промо-видео к бою Фергюсон — Дариуш
Бокс/ММА / UFC 0

В промоушене UFC представили промо-видео к поединку с участием американца Тони Фергюсона, выступающего в лёгкой весовой категории, и его соперника Бенейла Дариуша, которые в ближайшие выходные на турнире UFC 262 выступят в андеркарде боя Чарльз Оливейра — Майкл Чендлер.

UFC 262: Оливейра — Чендлер. Отчаянная схватка за пояс Хабиба Нурмагомедова! LIVE!
Трон лёгкого веса свободен. Подробности ивента с историческим титульным боем и возвращением Фергюсона — на «Чемпионате».

Предлагаем вашему вниманию полный кард турнира UFC 262.

Основной кард

Чарльз Оливейра – Майкл Чендлер
Тони Фергюсон – Бенейл Дариуш
Мэтт Шнелл – Рожерио Бонторин
Кэтлин Чукагян – Вивиани Араужо
Эдсон Барбоза – Шейн Бургос

Предварительный кард

Роналду Соуза – Андре Мунис
Ландо Ванната – Майк Гранди
Андреа Ли – Антонина Шевченко
Джейми Пикет – Джордан Райт
Джина Мазани – Присцилла Кечоейра
Кевин Агилар – Такер Лутц
Кристос Гиагос – Шон Сориано

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