В UFC показали промо-видео к бою Фергюсон — Дариуш

В промоушене UFC представили промо-видео к поединку с участием американца Тони Фергюсона, выступающего в лёгкой весовой категории, и его соперника Бенейла Дариуша, которые в ближайшие выходные на турнире UFC 262 выступят в андеркарде боя Чарльз Оливейра — Майкл Чендлер.

UFC 262: Оливейра — Чендлер. Отчаянная схватка за пояс Хабиба Нурмагомедова! LIVE! Трон лёгкого веса свободен. Подробности ивента с историческим титульным боем и возвращением Фергюсона — на «Чемпионате».

Предлагаем вашему вниманию полный кард турнира UFC 262.

Основной кард

Чарльз Оливейра – Майкл Чендлер

Тони Фергюсон – Бенейл Дариуш

Мэтт Шнелл – Рожерио Бонторин

Кэтлин Чукагян – Вивиани Араужо

Эдсон Барбоза – Шейн Бургос

Предварительный кард

Роналду Соуза – Андре Мунис

Ландо Ванната – Майк Гранди

Андреа Ли – Антонина Шевченко

Джейми Пикет – Джордан Райт

Джина Мазани – Присцилла Кечоейра

Кевин Агилар – Такер Лутц

Кристос Гиагос – Шон Сориано