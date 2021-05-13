Шакур Стивенсон заявил о желании подраться с Ломаченко и дал ему совет

Экс-чемпион мира по боксу в полулёгком весе Шакур Стивенсон заявил, что желает провести поединок с бывшим чемпионом мира в трёх весовых категориях Василием Ломаченко.

«Да, я бы с удовольствием побоксировал с ним. Особенно если учесть, что он возвращается после поражения и попытается проявить себя. Для него это будет поединок с ещё одним молодым талантом», — приводит слова Стивенсона Bad Left Hook.

Также Стивенсон дал совет Ломаченко.

«Думаю, что он слишком маленький для лёгкого веса. Полагаю, ему нужно вернуться в первый лёгкий вес.

Считаю, он может победить в первом лёгком весе всех, за исключением меня и Джервонты Дэвиса», — добавил он.

Ранее сообщалось, что следующий бой Ломаченко проведёт с Масаёси Накатани.