Махачев: просил боя с Хукером, Фелдером или дос Аньосом. Никто из них не захотел драться

Россиянин Ислам Махачев, который проведёт поединок с бразильцем Тиаго Мойзесом на турнире UFC 17 июля, рассказал о выборе соперника.
«Сразу после крайнего поединка просил боя с Дэном Хукером, Полом Фелдером или Рафэлем дос Аньосом, но никто из них не захотел драться. В итоге сказали, что есть только Рафаэль Физиев и Тиаго Мойзес. Чуть позже опишу всю ситуацию подробно», — написал Чимаев в «сториз» на своей странице в «Инстаграме».
В марте Махачев выступил в основном карде турнира UFC 259 в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Россиянин одержал досрочную победу в противостоянии с Дрю Добером. Махачев провёл первый поединок с сентября 2019 года.
В мае Махачев, выступающий в UFC в лёгкой весовой категории, отыграл одно место в рейтинге бойцов соответствующего дивизиона. Россиянин, который до этого располагался на 11-й строчке, в обновлённой версии рейтинга легковесов занимает десятое место, разделяя его с Полом Фелдером.
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