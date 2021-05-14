UFC 262: полный кард турнира с главным боем Оливейра — Чендлер

В ночь с 15 на 16 мая мск в Хьюстоне (штат Техас, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 262. В главном событии вечера встретятся бразилец Чарльз Оливейра и американец Майкл Чендлер, которые сразятся за пояс в лёгком весе, ставший вакантным после ухода Хабиба Нурмагомедова. Также в основном карде Тони Фергюсон сразится с Бенейлом Дариушем. Предлагаем вашему вниманию превью боя Оливейра — Чендлер и полный кард турнира.

UFC 262: Оливейра — Чендлер. Отчаянная схватка за пояс Хабиба Нурмагомедова! LIVE! Трон лёгкого веса свободен. Подробности ивента с историческим титульным боем и возвращением Фергюсона — на «Чемпионате».

Основной кард

Чарльз Оливейра – Майкл Чендлер

Тони Фергюсон – Бенейл Дариуш

Кэтлин Чукагян – Вивиани Араужо

Эдсон Барбоза – Шейн Бургос

Мэтт Шнель – Рожерио Бонторин.

Предварительный кард

Роналду Соуза – Андре Мунис

Ландо Ванната – Майк Гранди

Андреа Ли – Антонина Шевченко

Джейми Пикет – Джордан Райт

Джина Мазани – Присцила Кашоэйра

Кевин Агилар – Такер Лутц

Кристос Гиагос – Шон Сориано.