UFC 262: полный кард турнира с главным боем Оливейра — Чендлер

В ночь с 15 на 16 мая мск в Хьюстоне (штат Техас, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 262. В главном событии вечера встретятся бразилец Чарльз Оливейра и американец Майкл Чендлер, которые сразятся за пояс в лёгком весе, ставший вакантным после ухода Хабиба Нурмагомедова. Также в основном карде Тони Фергюсон сразится с Бенейлом Дариушем. Предлагаем вашему вниманию превью боя Оливейра — Чендлер и полный кард турнира.
Основной кард
Чарльз Оливейра – Майкл Чендлер
Тони Фергюсон – Бенейл Дариуш
Кэтлин Чукагян – Вивиани Араужо
Эдсон Барбоза – Шейн Бургос
Мэтт Шнель – Рожерио Бонторин.
Предварительный кард
Роналду Соуза – Андре Мунис
Ландо Ванната – Майк Гранди
Андреа Ли – Антонина Шевченко
Джейми Пикет – Джордан Райт
Джина Мазани – Присцила Кашоэйра
Кевин Агилар – Такер Лутц
Кристос Гиагос – Шон Сориано.
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