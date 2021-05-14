Исмаилов отреагировал на слова Кадырова о Нурмагомедове

Российский боец MMA Магомед Исмаилов прокомментировал слова главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова о бывшем чемпионе UFC в лёгком весе Хабибе Нурмагомедове. Ранее Кадыров предложил Нурмагомедову «любой гонорар» за бой с представителями «Ахмата» и заявил, что Хабиб представляет собой проект UFC, так как никогда не выступал под флагом России.

«Хочу прокомментировать слова главы Чеченской Республики по поводу того, что Хабиб – проект UFC. Тут я, конечно же, с Рамзаном Ахматовичем не соглашусь. Хабиб – проект Абдулманапа Нурмагомедова. Проект упорства, целеустремлённости, трудолюбия и дисциплины.

Хабиб – парнишка с гор, который приехал в UFC во времена, когда там не было допинг-контроля, побеждал и никому не был интересен. То есть в UFC не обращали на него внимания: после череды побед ему не давали драться за титул. Не мог просто парнишка с гор, который не может связать и двух слов на английском, стать неожиданно проектом UFC. Это ему нужно было изучить английский, правильно подавать себя, правильно побеждать и так далее и тому подобное. Он переезжал всех во времена, когда не было допинг-контроля. Когда появился допинг-контроль и у всех показатели начали падать, у Хабиба показатели только росли. Хочу сказать, что он просто на другом уровне.

Думаю, если бы он не завершил карьеру, он бы и в России, и за её пределами переехал бы и растрепал любого. ACA — это конечно же конкурентная и очень крутая организация. Я ACA не понаслышке знаю. Но Хабиб — это птица совсем другого полёта. Хабиб — это просто другой уровень. Лучшую организацию в мире он заставил считаться с собой. Заставил себя слушать, слышать и считаться с собой», — рассказал Исмаилов в своём «инстаграме».

