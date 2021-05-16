Фанаты Антонины Шевченко потроллили спортсменку после поражения на турнире UFC 262

В ночь на 16 мая 2021 года в Хьюстоне (США, штат Техас) состоялся бой предварительного карда в наилегчайшем женском весе между 36-летней спортсменкой из Кыргызстана Антониной Шевченко и 32-летней американкой Андреа Ли по прозвищу КГБ, который завершился победой сабмишеном (рычаг локтя) представительницы США.

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После завершения боя в Сети многие сразу начали подшучивать на тему поражения Шевченко. Один из пользователей предложил следующую соперницу для американки Андреа Ли, которой должна стать сестра Антонины Шевченко – Валентина, являющейся чемпионкой UFC в наилегчайшем весе.

Другой пользователь опубликовал фотографию Антонины Шевченко с оружием, подписав фото: «Валентина Шевченко ждёт Андреа Ли на стоянке».

В бою с Шевченко представительнице США удалось прервать серию из трёх поражений кряду в UFC. Для неё эта победа стала 13-й в ММА при 5 поражениях. У Антонины Шевченко – 3-е поражение в ММА при 8 победах.