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Исмаилов отреагировал на слова Кадырова, который назвал бойца «проектом АСА»

Исмаилов отреагировал на слова Кадырова, который назвал бойца «проектом АСА»
Антон Мозговой
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Известный российский боец ММА Магомед Исмаилов опубликовал новую запись в своём «инстаграме». Он отреагировал на недавние слова главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Во время прямого эфира Кадыров назвал Исмаилова «проектом АСА».

«Приветствую всех! Хочу обратиться ко всем братьям чеченцам и дагестанцам. Сейчас тот самый момент, когда нужно найти друг для друга оправдание и двигаться дальше!» — сказал Исмаилов.

Ранее Исмаилов не согласился со словами Кадырова, который назвал Хабиба Нурмагомедова «проектом UFC».

Дискуссия началась после того, как президент Чечни предложил Нурмагомедову провести бой с представителями бойцовского клуба «Ахмат». Кадыров не исключил, что Хабиб потерпел бы первое поражение в карьере.

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