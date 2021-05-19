Исмаилов отреагировал на слова Кадырова, который назвал бойца «проектом АСА»
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Известный российский боец ММА Магомед Исмаилов опубликовал новую запись в своём «инстаграме». Он отреагировал на недавние слова главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Во время прямого эфира Кадыров назвал Исмаилова «проектом АСА».
«Приветствую всех! Хочу обратиться ко всем братьям чеченцам и дагестанцам. Сейчас тот самый момент, когда нужно найти друг для друга оправдание и двигаться дальше!» — сказал Исмаилов.
Ранее Исмаилов не согласился со словами Кадырова, который назвал Хабиба Нурмагомедова «проектом UFC».
Дискуссия началась после того, как президент Чечни предложил Нурмагомедову провести бой с представителями бойцовского клуба «Ахмат». Кадыров не исключил, что Хабиб потерпел бы первое поражение в карьере.
Новость по темеКадыров: я даже не знал Шлеменко, думал, он актёр или блогер. Везде говорит, болтает
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